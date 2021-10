Conoce las 5 apps favoritas de los peruanos

Fuente: Unsplash

Las nuevas tecnologías avanzan a pasos agigantados y nos ofrecen cada día más y más facilidades. Tanto así que se han convertido en una parte esencial de nuestro día a día y, prácticamente, ya no podemos vivir sin ellas.

¿Pero cómo no sucumbir a semejante herramienta? Hoy en día podemos utilizar aplicaciones para hacer compras desde casa, escuchar música de camino a clase o apostar en un casino online durante el descanso en la oficina.

Existen apps para todo tipo de funciones y todo tipo de personas. En una era donde todo empieza a digitalizarse, es muy fácil encontrar la aplicación indicada para hacernos la vida mucho más fácil.

De hecho, según un estudio de IPSOS, alrededor de 9.1 millones de peruanos se conectan al menos una vez al día, todos los días de la semana, a través de sus dispositivos. La mayoría de veces, haciendo uso de una app.

Hoy te contamos cuáles son las apps que están dando la hora en Perú y sin las que no podemos vivir.

Yape

No importa si no tienes una cuenta bancaria o si no eres cliente de BCP, es muy probable que hayas escuchado hablar de la famosa aplicación de pagos en línea Yape. Esta billetera digital nació hace ya algún tiempo, pero se volvió especialmente famosa el pasado 2020.

La aplicación permite a sus usuarios hacer pagos y enviar dinero a sus contactos fácilmente y sin ningún costo. Además, incluye tecnología contactless que nos permite transferir dinero con tan solo escanear el código QR del usuario receptor de la cantidad.

TikTok

A los “más tíos”, TikTok nos parece una app solo para jóvenes. Sin embargo, la aplicación de origen chino es una de las más populares en todo el mundo y cada día cuenta con usuarios de más y más países y de edades muy distintas.

De hecho, en Perú son muchos los influencers y negocios que ya poseen una cuenta y le están sacando partido a esta red social.

Zoom

Esta es otra de las apps más descargadas durante el pasado 2020. El inicio de las clases online y el teletrabajo ha forzado a los peruanos a utilizar herramientas que les permitan seguir en contacto de una forma lo más interactiva y rápida posible. ¡Ahí entra Zoom!

Registrarse en zoom es totalmente gratuito y te permitirá hacer videollamadas y crear salas de trabajo en grupo online fácilmente.

Latina

El canal de televisión peruano cuenta con su propia app, desde la cual podemos acceder a todo su contenido a través de nuestro celular o dispositivo de preferencia. Lo cierto es que esta app es tremendamente conveniente, y ha sido de las más descargadas durante lo que va de año, pues cada día somos más los peruanos que preferimos estar al día de lo que sucede a través de nuestros teléfonos.

InShot

Este editor de vídeos es de los favoritos por los peruanos. Se caracteriza por ser especialmente intuitivo y fácil de usar. Tanto así que los más pequeños de la casa le han cogido el gusto a esta app y pueden hacer creaciones de lo más divertidas con sus tabletas o celulares.

La aplicación permite editar, añadir stickers y otros a tus vídeos favoritos.

Además de estas, hay otras aplicaciones bien conocidas por todos, como Facebook, Netflix o Whatsapp. Todas ellas tienen una cosa en común: ¡nos hacen la vida más fácil!