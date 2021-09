Congresista Chirinos denuncio ante la OEA al titular de la PCM Guido Bellido

La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) denunció al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, ante la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la OEA.

A través de una carta, advirtió que pese a que el premier fue citado a la Comisión de la Mujer del Parlamento, el Gobierno “no ha mostrado la misma celeridad y compromiso, sino que, por el contrario, parece mantenerse en una defensa firme de actitudes machistas y misóginas”.

“El actual Gobierno se está alejando de una tendencia internacional que es de justicia en tanto afianza la democracia a partir de la efectiva protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género y el acoso político, ya que no está realizando un efectivo cumplimiento ni de sus compromisos internacionales, ni de la propia la normativa nacional”, remarcó.

En esa línea, solicitó que el organismo se pronuncie “sobre los casos de agresión, violencia y nulo respeto por los derechos de las mujeres” que el Gobierno de Pedro Castillo “viene perpetrando” y que se activen los mecanismos pertinentes “a fin de dar seguimiento y vigilancia a las acciones que el actual Gobierno viene realizando para coadyuvar a que el compromiso del Perú en favor de los derechos de las mujeres sea efectivo”.

Cabe señalar que la CIM reúne a representantes de todos los países miembros de la OEA y tienen como misión velar por el cumplimiento de sus compromisos sobre los derechos humanos de las mujeres y la igualdad de género.

CHIRINOS DIO POSITIVO AL COVID 19

A propósito de la tercera vicepresidenta del Congreso, ayer se confirmó que dio positivo a la Covid-19 por lo que viene sometiéndose «de manera preventiva a la cuarentena correspondiente» y cumpliendo con sus funciones a través del trabajo remoto.

Al respecto, la congresista de Avanza País declaró «Efectivamente, he dado positivo para Covid-19, por lo que me encuentro de manera preventiva cumpliendo la cuarentena correspondiente en casa, lo que no significa que hemos dejado de trabajar. Todo lo contrario, con más fuerza, a través del trabajo remoto».

«Como corresponde, también hemos implementado inmediatamente los protocolos de bioseguridad tanto en la oficina congresal como con todo el personal con el que laboro diariamente. Seguimos participando también de manera remota de las comisiones y reuniones que me corresponden como tercera vicepresidenta, puesto que ni el Covid-19, ni otros obstáculos nos detendrá en nuestra lucha por la defensa de los derechos de las mujeres», agregó Patricia Chirinos.