Candidatos presidenciales confrontaron propuestas

Cambio con esperanza prometió Keiko Fujimori

y Pedro Castillo cautelar propiedad de peruanos

Los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori participaron en el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El encuentro, se desarrolló en el Aula Magna Simón Bolívar de la Universidad Nacional San Agustín (UNSA). El debate se desarrolló con seis bloques temáticos, en los que los postulantes a la primera magistratura del país expusieron sus principales propuestas en:

CAMBIO CON ESPERANZA PLANTEO KEIKO

La candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso un “cambio con esperanza” en el inicio del debate presidencial con su contendor Pedro Castillo, de Perú Libre, en Arequipa. Según indicó Fujimori, “hoy es el día más importante” del proceso electoral, pues “luego de muchas excusas” ambos candidatos se encuentran en Arequipa para contrastar ideas y planes de gobierno.

Asimismo, rechazó los actos de violencia reportados en la víspera tras su llegada a la Ciudad Blanca, y consideró que Castillo “con sus mensajes de odio y lucha de clase” ha generado agresiones contra periodistas y ciudadanos que salieron a expresar su opinión.

“Vengo a dar propuestas para sacar adelante al país en medio de la crisis sanitaria y económica”, refirió la candidata durante su participación en el primer bloque Perú del Bicentenario del debate presidencial.

Fujimori dijo soñar con un Perú que promueva la paz y no la violencia, que distribuya riqueza y no pobreza, que cuide los ahorros de los trabajadores, que fortalezca las instituciones y ayude a los más necesitados.

“Vengo a proponer un cambio con esperanza, un cambio hacia adelante”, agregó la aspirante a la Presidencia en el primer bloque del debate, denominado Perú del Bicentenario.

CASTILLO PROMETIO CAUTELAR PROPIEDADES DE PERUANOS

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó que de llegar a la Presidencia, su gobierno cautelará la propiedad de todos los peruanos y reiteró su objetivo de luchar contra la pobreza en el país. Durante el debate presidencial, en el bloque “El Perú del Bicentenario”, agradeció al pueblo por permitirle ahora estar participando en esta segunda vuelta electoral.

“Sé cómo cautelar y cuidar lo que se suda, nosotros los del campo, los del ande, sabemos bien que el mejor abono de la tierra es el sudor del hombre. Mentira es cuando dicen que te vamos a cerrar tu bodega, que te vamos a quitar el pan, y que se te va quitar tu casa o propiedad. Tu propiedad, mi propiedad, nuestra propiedad, será cautelada”, enfatizó el candidato.

En tal sentido, Castillo dio su palabra como maestro y afirmó que no debe permitirse más pobres en un país tan rico. Durante su primera intervención, recalcó que compartió 24 años de servicio como educador con sus alumnos y destacó también el trabajo que desempeñó en las rondas campesinas, por lo que afirmó que llega a este proceso “con las manos limpias”.

“Soy un hombre de trabajo de fe, de esperanza. Me he formado trabajando todo el tiempo de mi vida, sé lo que es rascar una olla para compartir y dar alimento a mis hijos y alumnos, sé barrer una escuela donde no hay un personal de servicio”, recalcó.

SEGUNDO BLOQUE SALUD Y MANEJO DE LA PANDEMIA

PEDRO CASTILLO VACUNAREMOS A TODOS

Pedro Castillo, señaló que, en un eventual gobierno suyo, se vacunará contra la covid-19 a todos los mayores de 18 años antes del 31 de diciembre próximo. Consideró también que su ofrecimiento de implementar el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación permitirá apoyar la vacunación y desarrollar elementos para contar con recursos propios que permitan atender no solo a la pandemia de la covid-19, sino otras situaciones.

Castillo dijo además que es necesario implementar mil camas para cuidados intensivos (UCI), y también cánulas de alto flujo y oxígeno medicinal.

El representante de Perú Libre señaló también que se universalizará el sistema de salud a fin de que acceder a este “no sea ni un privilegio ni un cachuelo ni un negocio”.

Castillo ofreció mejorar el nivel de atención primario en salud, equipando a las postas y centros de salud, y otorgando “kits” a los usuarios. “El Estado tiene que acercarse a la población y no dejar que esta forme grandes colas en los hospitales”, indicó.

Otro planteamiento del candidato fue el de trazar “mapas de riesgo” sobre la situación de la salud en el país, además de hacer “un sinceramiento con el país” respecto al número real de víctimas de la covid-19.

Para alcanzar estos fines se hará “un seguimiento pueblo por pueblo, no solo para controlar la pandemia sino para ver los problemas estructurales de salud”, apuntó.

De igual manera, dijo que en su gobierno se hará “una cruzada nacional” en este ámbito que, entre otros puntos, abordará el tema psicológico y mental de las personas que han padecido covid-19 o que han perdido a un familiar por esta enfermedad.

En ese sentido, sostuvo que el Estado no debe de considerar que estas personas “solo piensan en dinero”, sino asumir un rol promotor de la salud mental. De lo contrario tendremos en el país “padres, madres y jóvenes frustrados”, indicó Castillo.

Respecto al personal que labora en este sector, el candidato de Perú Libre dijo que este se encuentra “abandonado”. “No más CAS a los trabajadores de salud”, ofreció, refiriéndose al régimen especial de contratación administrativa de servicios.

Asimismo, Castillo hizo un llamado a la población peruana “a no dar tregua a la pandemia”. “No podemos permitir que más gente llegue a las camas UCI”, indicó, ya que ello representa un riesgo de fallecimiento.

KEIKO FUJIMORI SEÑALA QUE CON DECISION SE ENFRENTARA LA COVID 19

La candidata presidencial por Fuerza Popular, señaló que evaluará un aumento de las remuneraciones al personal de salud, que durante la lucha contra la covid-19 expuso sus vidas cuidando a miles de peruanos afectados por la pandemia. Manifestó también que esta enfermedad enlutó a miles de familias del país y destruyó la salud, la economía y la esperanza.

“Quiero empezar expresando mi gratitud a todo el personal de salud, médicos, enfermeras, personal administrativo, que día a día exponen su vida para cuidarnos. Quiero ratificar que se van a evaluar aumentos de remuneración y comprometerme a pagar la deuda que el Estado tiene, más de 500 millones de soles después de todo el esfuerzo, es inaceptable”, indicó.

En cuanto a la estrategia contra la pandemia, precisó que esta tiene varios pilares, el primero es realizar 70,000 pruebas moleculares al día, para saber quiénes necesitan apoyo, rastreo y para darles ayuda en cuanto lo necesiten.

“En segundo lugar, es inaceptable que tantos hayan fallecido por oxígeno, para ello, construiremos 100 plantas de oxígeno y entregaremos más de 10,000 concentradoras a las zonas más alejadas del país”, aseguró.

Asimismo, señaló que se vacunarán contra la covid-19 a 160,000 peruanos por día, y saludó que el presidente Francisco Sagasti haya anunciado la compra de 60 millones de dosis, aunque pidió conocer el cronograma de llegada de las mismas.

Además, reiteró que todos los peruanos estarán vacunados este año y que esta tarea estará a cargo de Carlos Neuhaus, y que el proceso de inmunización se efectuará cerca de sus domicilios.

En otro momento, aseguró que es necesario retomar la atención primaria, ampliándola a través de la apertura de las postas médicas y estas se modernizarán, para, de esta manera, evitar que los nosocomios estén tugurizados.

De igual modo, explicó que es fundamental concluir con la construcción de hospitales y que se necesitan 80 nosocomios a nivel nacional, implementados con tecnología y con historias clínicas electrónicas para que se puedan compartir a nivel nacional, así como usar la telemedicina.

También, refirió que se mejorará el manejo logístico de los medicamentos, para que no haya desabastecimiento de los mismos y las personas puedan contar con ellos.

Además, adelantó que se construirán tres grandes centros oncológicos en el norte, centro y sur de país, y que se atenderá la salud mental y las enfermedades raras, con instituciones que serán constituidas en el territorio nacional.

Por último, expresó su pesar por las personas que perdieron un familiar por la pandemia del covid-19 y dijo que para ello crearon el Bono Oxígeno, que permitirá un importe de 10,000 soles a cada familia.

TERCER BLOQUE ECONOMÍA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

KEIKO FUJIMORI PROMETE CERO IMPUESTOS PARA TURISMO

La candidata presidencial de Fuerza Popular, planteó otorgar créditos a un millón de micro y pequeñas empresas (mypes) por hasta 10,000 soles para cada una, con la facilidad de empezar a pagar a partir del quinto año. Asimismo, refirió que se tiene que “cambiar el chip” de cómo funciona el Estado y propiciar la formalización. “Tenemos que construir formalidad, basta ya de esas dobles sanciones, te cierran tu local y te ponen tu multa, tenemos que darles capacitaciones y acompañarlos en su crecimiento”, dijo.

“Por eso hemos dicho “Licencia cero al momento de nacer”, no se van a pagar los cobros que piden las municipalidades y ministerios, con dos años de tributación cero, para que el momento que estés creciendo puedas hacerlo con total libertad”, agregó.

En ese sentido, anunció el programa de créditos “Volver a empezar” que otorgará a un millón de mypes, créditos de hasta 10,000 soles a cada una con cinco años de gracia, para pagar el préstamo a partir del quinto año.

Asimismo, para generar empleo, señaló que se destrabarán los grandes proyectos como Majes-Siguas II en Arequipa; agua y alcantarillado para Puno y Juliaca; el hospital Lorena en Cusco; el proyecto Alto Piura en Piura; Chavimochic en La Libertad y Chinecas en Ancash; agua para la región Ica; el puerto de Pucallpa; la conectividad de Iquitos; entre otras muchas obras.

También ratificó el programa “Canon para el pueblo”, que propone que el 40% del canon vaya directamente a las familias que más lo necesitan en las zonas extractivas donde operan las minas.

En ese sentido, indicó que “la industria extractiva en el país es un motor fundamental de la economía” y propuso el programa “Minería para el Agro”, que permitirá financiar la construcción de canales de regadío para los agricultores con un aporte adicional de las empresas mineras.

También anunció que potenciará el Agrobanco con un fondo de 1,000 millones de soles para impulsar a la pequeña agricultura, con semillas y fertilizantes más baratos, así como tractores para los productos agropecuarios.

En lo que respecta al sector turismo, señaló que se declarará emergencia a esta actividad de servicios y se la priorizará en la vacunación contra la pandemia del covid-19 además de otorgarles un plazo de tres años de trabajo con “cero impuestos” para que se recuperen.

Planteó un programa para impulsar la actividad en los restaurantes con el programa “Perú Abierto” con más horarios y menos restricciones; y anunció la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) al combustible para que bajen los precios de los alimentos.

Finalmente, envió un mensaje a las mujeres del país: “Yo me voy a encargar no solo de recuperar la economía nacional sino de recuperar tu economía familiar a darle mejores oportunidades a nuestros hijos para que sean felices, te lo digo de mamá a mamá, palabra de mujer”, puntualizó.

PEDRO CASTILLO DICE QUE NADIE TOCARA AHORROS DE PERUANOS

El candidato presidencial de Perú Libre, remarcó que de llegar al gobierno respetará la propiedad privada, no se confiscarán los ahorros de los peruanos y se acabarán los abusos con los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“No vamos a quitarles sus ahorros a la gente que trabaja, respetaremos la propiedad privada. Pero no permitiremos más abusos de las AFPS y la ONP. Los trabajadores son los dueños de sus ahorros”, indicó.

Castillo expresó también que, en su eventual gobierno, se protegerá a los productores nacionales, y aclaró que no se prohibirán las importaciones. Además, mencionó que se deben establecer reglas claras al sector privado para “que no abusen de los trabajadores”.

Asimismo, el candidato presidencial de Perú Libre reiteró su propuesta de impulsar una economía popular de mercado. “El mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a los mercados. No vamos a permitir que la inflación golpee la mesa del pueblo”, expresó.

Más adelante, se comprometió a generar un millón de puestos de trabajo en el plazo de un año; y en brindar 100 mil empleos a los jóvenes.

Además, consideró necesario apoyar a los micro y pequeños empresarios con créditos accesibles y comprando las deudas de las personas que tienen problemas en sus negocios por la crisis económica.

También reiteró su compromiso de condonar algunas multas de los transportistas que han sido sancionados durante la época de pandemia.

Pedro Castillo manifestó que de llegar a la presidencia conversará con las empresas que brindan el servicio de luz eléctrica para que puedan bajar sus precios; y que exigirá a la Sunat cobrar las deudas de las grandes empresas y dar facilidades para la formalización de los emprendedores.

Otro de los puntos que destacó fue la necesidad de implementar una mayor infraestructura vial a nivel nacional; y de impulsar el desarrollo del sector agrario con apoyo en las comunidades, bancos de semillas, carreteras, entre otros.

Por último, el candidato presidencial aseguró que para reactivar la economía del país se debe priorizar la vacunación de todos los peruanos contra la covid-19. “No se puede implementar la reactivación de la economía si no logramos la vacunación de toda la población. Vacunados los maestros y niños se abrirán las escuelas. Al abrir las escuelas se abrirán las tiendas, los mercados, restaurantes y demás espacios”, precisó.

CUARTO BLOQUE EDUCACIÓN, CIENCIA E INNOVACIÓN

PEDRO CASTILLO PRIOPRIDAD LA EDUCACION CON UN DERECHO PARA TODOS

Pedro Castillo, afirmó que, en un eventual gobierno a su cargo, tendrá como prioridad a la educación como un derecho para todos los peruanos y lograr que la innovación se convierta en un pilar fundamental del desarrollo del país.

En el cuarto bloque del debate presidencial dedicado a Educación, Ciencia e Innovación, Castillo destacó que priorizará el tema educativo, ya que ésta no puede ser un privilegio para algunos estudiantes, y afirmó que es necesario empezar a valorar la escuela y el trabajo de los docentes desde el seno de las familias peruanas.

“Creemos importante que la educación no puede ser un servicio, aquí no hay edúcate si puedes. Los niños no pueden seguir frustrándose, hoy en un mundo globalizado tenemos que implementar la educación desde el seno de la comunidad, de los maestros, hay que valorar a la escuela. Nuestra prioridad será la educación”, recalcó.

Remarcó que los jóvenes al terminar la escuela secundaria deben tener ingreso libre a las universidades, como derecho constitucional, ya que de esta manera se podrá descubrir la capacidad y nuevos talentos en beneficio del país. Resaltó que los maestros conocen a los estudiantes por lo que es necesario también reforzar los valores en las aulas, lo cual va de la mano con el trabajo de las familias peruanas.

Al iniciar el cuarto bloque del debate, el candidato de Perú Libre afirmó que su contendora, Keiko Fujimori, debe pedir perdón a las mujeres que fueron esterilizadas sin su consentimiento, cuyos casos se habrían dado durante el gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.

Sobre el tema de la Carrera Pública Magisterial, indicó que en el Perú se implementaron más de 17 reformas educativas y siempre se le culpaba al maestro por las deficiencias en el sistema educativo. En tal sentido, dijo que los profesores deben ser evaluados de manera constante, pero también ser capacitados.

“Hay que formar a los maestros y por eso es necesario, en cada región, una universidad pedagógica permanente. Si impulsamos una educación como derecho, de calidad y publica, entonces el internet tiene que ser gratuito también. Las reformas tienen que ser de abajo hacia arriba, con la participación de la ciudadanía”, manifestó.

Con respecto a ciencia e innovación, dijo que la prioridad es invertir en la ciencia y la investigación, ya que muchos peruanos tienen la capacidad de avanzar en estos campos, por lo que es necesario darles un presupuesto real a los jóvenes talentosos, para que salgan del país y luego retornen para impulsar el desarrollo tecnológico y científico.

Castillo reiteró su propuesta de crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y planteó descentralizar las principales universidades del Perú como puede ser San Marcos y la Universidad Nacional de Ingeniería, para impulsar el desarrollo integral, gracias a la innovación tecnológica.

En cuanto al uso de la tecnología, Castillo reiteró que el internet debe ser una prioridad para que llegue a todos los peruanos y colabore con la educación de los estudiantes, pues los profesores tendrán mejores herramientas. Al respecto, hizo un llamado a las autoridades regionales para que colaboren con este anhelo.

“Saludamos a los ocho millones de estudiantes, a mis niños. Llegaremos con el internet, mejoraremos las escuelas, les daremos prioridad pensando en solucionar los problemas de desnutrición, estamos presentes para contribuir con la educación del país”, afirmó en su intervención final del cuarto bloque.

KEIKO ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE 50 MIL DOCENTES

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que en un eventual gobierno suyo se nombrará a 50,000 docentes y entregará paquetes tecnológicos con seis millones de computadoras para los escolares, precisó que la educación virtual del año pasado fue un fracaso y las autoridades mintieron a los niños ofreciéndoles tabletas que luego no recibieron.

Ante ello, afirmó, implementará una canasta tecnológica con seis millones de computadoras con internet, herramienta fundamental para que hagan sus clases virtuales mientras se controla la pandemia.

El acceso a internet, dijo, estará garantizado porque lo subsidiará el gobierno, de manera que los menores tengan acceso a los contenidos educativos y se comuniquen mejor.

Además, ofreció ampliar la infraestructura educativa con la construcción de 3,000 colegios modernos.

Los maestros, añadió, serán incluidos como prioridad en el proceso de vacunación, se cumplirá con la deuda social que hay con ellos, serán capacitados y se realizarán 50,000 nombramientos.

En otro momento, consideró fundamental que los contenidos en el sector Educación sean evaluados por los padres de familia, y que niños y niñas reconozcan que cuentan con los mismos derechos y deberes.

Asimismo, dijo ratificar su compromiso de fortalecer a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que, en su opinión, está mejorando la calidad de la enseñanza.

De igual forma, sostuvo que contempla invertir en ciencia y tecnología, rechazó la politización de la ciencia, y ofreció ampliar el programa Beca 18, destinándole 300 millones de soles adicionales.

“El país invierte muy poco en ciencia y tecnología, eso se ve reflejado en pocas patentes mundiales que tiene el Perú en comparación con el resto del mundo. Debemos invertir, podemos dar incentivos tributarios, de manera que premiemos a empresas que invierten y logran tener éxito”, agregó.

También dijo que su partido apuesta por regresar a la educación presencial y por la continuidad y ampliación del programa Qali Warma, incluyendo almuerzos escolares.

De otro lado, señaló que rechaza cualquier posibilidad de esterilización forzada, tema que, según adujo, se está investigando y será el Poder Judicial el que determine responsabilidades.

QUINTA BLOQUE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E INTEGRIDAD PÚBLICA

FUERZA POPULAR PROMETE COMISION DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, propuso la creación de una comisión de lucha contra la corrupción, integrada por personas fuera de la política, que estará encargada de la fiscalización de su eventual gestión gubernamental. Indicó que según la Contraloría, este flagelo produce pérdidas de aproximadamente 23,000 millones de soles.

“En primer lugar, fortaleceremos la Contraloría aumentando su presupuesto, darle la capacidad sancionadora y el control concurrente, también la creación de un alto comisionado conformado por personas fuera de la política, miembros de la sociedad civil”, refirió.

Keiko Fujimori explicó que este grupo de trabajo se encargará de evaluar la gestión, así como proponer propuestas y fiscalizar desde el presidente de la República hasta el último funcionario público.

Asimismo, señaló que se implementará el programa Transparencia 100% para permitir que los medios de comunicación y la ciudadanía, participen activamente en los procesos de adquisición de compras del Estado.

“Quiero mencionar un ejemplo que funcionó en los Juegos Panamericanos, los contratos Gobierno a Gobierno evitaron actos de corrupción, así como la aplicación del control concurrente, una labor que Carlos Neuhaus cumplió con creces y devolvió 300 millones de soles, es decir, pudo ahorrar dinero y eso es lo que hará nuestro Gobierno”, dijo.

En otro momento, aseguró que la bancada de Fuerza Popular se encargó de aprobar normas importantes en la lucha contra la corrupción, como aquella que permitió la inhabilitación de funcionarios acusados de cometer actos ilícitos para participar en el Estado.

Además, aseguró que por esta razón, el fundador de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, no pudo integrar la plancha presidencial de esta agrupación.

De otro lado, sostuvo que la corrupción tiene que ver con la indolencia e indiferencia del Estado, como aquella que no permite dotar de una de las necesidades básicas como el acceso al agua y genera que más del 30 por ciento de familias en el país no cuenta con ella.

“Nos hemos comprometido a realizar 3 millones de conexiones de agua y alcantarillado y mientras eso ocurre lanzaremos Agua Para Tí, donde permitiremos que camiones cisternas repartan agua, pues el Estado no puede ser indiferente”, añadió.

Otro problema que se debe resolver, aseveró, es el acceso a la vivienda porque muchas familias tienen que lidiar a diario con los traficantes de tierra.

“Estableceremos el Programa Familote donde entregaremos 200,000 lotes de vivienda concatenadas con el Programa Techo Propio, para ayudar a miles de familias que esperan su casa propia e impulsaremos el Programa Cofopri donde entregaremos 2 millones de títulos de propiedad”, agregó.

PEDRO CASTILLO PROMETE FORTALECER LA CONTRALORIA

Durante su participación en el debate presidencial, Pedro Castillo, candidato del partido Perú Libre, ofreció fortalecer y ampliar las facultades de la Contraloría General, así como robustecer las fiscalías anticorrupción, dijo que con estas medidas se sancionará con más eficacia a quienes incurran en irregularidades dentro del Estado.

De igual manera, Castillo afirmó que en un eventual gobierno suyo se creará un consejo nacional dedicado a este tema, que contará con la participación de diversas instituciones.

Señaló que él mismo, como eventual presidente, encabezaría dicha instancia. Otros integrantes de ella serán el titular del Poder Judicial, el de la Fiscalía de la Nación, el defensor del Pueblo y un representante de la Iglesia Católica. “También promoveré que la sociedad civil se organice para fiscalizar a todos los funcionarios públicos incluido al Presidente”, manifestó.

En ese sentido, Castillo dijo que en un eventual gobierno suyo habrá una “lucha frontal contra la corrupción caiga quien caiga, venga de donde venga y sea quien sea”.

De igual manera, el candidato adelantó que, desde la bancada parlamentaria de Perú Libre, se plantearán leyes para aplicar sanciones mayores “contra corruptor y corrompido” en la gestión pública.

En ese punto, señaló que las entidades y proveedores que incurran en actos de corrupción en perjuicio del Estado, se verán impedidos de contratar con este permanentemente.

Por otro lado, Castillo se comprometió a “devolver a las fuerzas del orden su moral, su honor y su dignidad”.

En otro momento de su exposición, el aspirante presidencial dijo que renunciará al sueldo que le correspondería recibir como jefe del Estado “y conduciré el país con un sueldo de maestro”. “Y quienes nos acompañen se bajarán el sueldo a la mitad”, añadió.

Al ser emplazado por su rival de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, respecto a la injerencia del sentenciado exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón en Perú Libre, Castillo enfatizó que “no habrá ninguna persona extremista en mi gestión”.