Vizcarra: “Ninguno de los detenidos será hallado responsable de algún acto ilícito»

Señala Vizcarra en defensa de involucrados en caso Swing

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que ninguno de los nueve detenidos de manera preliminar por las presuntas irregularidades en la contratación de Richard Cisneros, conocido como ‘Richard Swing’, en el ministerio de Cultura, será hallado como responsable de algún acto ilícito.

“¿Por qué tal desproporción en el accionar del sistema de administración de justicia al cual respetamos? Podemos discrepar, pero respetamos. Hay una presión mediática, política para un tema así de pequeño hacerlo grande. Esto es el equivalente a la Interoceánica del presidente Alejandro Toledo. Aquí no hay nada ilegal. Se quiere inflar”, sostuvo anoche en entrevista televisiva sobre el caso que también a él lo involucra y que se reveló públicamente cuando empezaron los involucrados a tejer tramas parta tapar algunas verdades.

“(Ninguno de los detenidos) va a tener responsabilidad a mi juicio. Yo estoy viendo, no estoy investigando, y a mi juicio, considero absolutamente desproporcionado el trabajo que se está haciendo”, añadió.

Martín Vizcarra insistió en cuestionar que se haya detenido a nueve personas, incluyendo a la ex secretaria general del Despacho Presidencial, Mirian Morales, y su exasesor en Comunicaciones Óscar Vásquez. “Han revisado el contrato y el contrato no es ilegal. Puede cuestionarse si es conveniente o no, puede ser, como todos los servidores públicos, si es eficiente o no. Primero fueron a ver y entiendo que no encuentran ilegalidad. Entonces están yendo a un seguro rubro de análisis, ver si está direccionado. Que verifiquen Me parece tan descabellado. Los medios de comunicación, los periodistas, me conocen. La gente que trabaja conmigo, ministros, asesores, profesionales, los viajes que hago”, indicó.

Martín Vizcarra aseguró que Richard Cisneros ingresó a Palacio de Gobierno en tres oportunidades, una vez para visitar a Máximo San Román durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK), y dos veces durante su mandato para visitar a Karem Roca y Mirian Morales, respectivamente. Explicó que hay correos que hablan de más reuniones porque hay veces que se dan autorizaciones de ingreso para reuniones que no se concretan.

En esa línea, reiteró no conocer a ‘Richard Swing’ y no haber recomendado en ningún momento que lo contraten en ningún ministerio. “¿Hay personas cercanas que se han tomado atribuciones a su nombre? Es normal que quieran aprovechar, en algunos casos, de la cercanía, y otros de la inocencia. Si supiera todos los que se toman mi nombre. Constantemente tengo que aclarar, en Consejo de Ministros, que nadie va en nombre mío, a hacer algún trámite. Nadie. Si alguien quiere dar algún encargo, yo voy”, garantizó.