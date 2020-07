Presidente Vizcarra ya no dijo nada sobre el gasoducto sur peruano

Ayer en su mensaje a la Nación, el presidente Martin Vizcarra ya no se refirió al gasoducto sur peruano emblemático proyecto que debió beneficiar primeramente al Cusco pero cuya construcción se paralizó el 2016 debido a la alta corrupción descubierta en la empresa Odebrecht que desarrollaba la obra tras suscribir el contrato con el gobierno de Ollanta Humala Tasso.

“Ingresamos al último año del gobierno actual y es lamentable que en su mensaje el presidente Vizcarra no se haya pronunciado sobre el reinicio de la obra paralizada del Gasoducto Sur Peruano; muy a pesar que el indicado macro proyecto ya tenía en el anterior gobierno un 40% de avance físico y tuberías adquiridas para el 100% de los más de mil kilómetros de distancia del gasoducto. Los actos de corrupción investigados por la fiscal Geovana Mori a Nadine Heredia seguirán su proceso, pero eso no significa que se paralice el emblemático proyecto no se haya construido ni un metro de gasoducto durante estos cuatro años perjudicando a la provincia de La Convención, la Región Cusco y el sur del Perú. A la vez expreso mi preocupación que durante este gobierno se está reduciendo el canon gasífero a la quinta parte de lo que se recibía hace 5 ó 6 años, por lo que es hora de la unidad del pueblo para defender nuestros derechos”, precisó sobre el particular el alcalde de La Convención Hernán de la Torre.