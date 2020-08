Gobierno regional y municipalidades deben brindar kit familiar anticovid 19

Ahora que el Gobierno Nacional, EsSalud, el Gobierno Regional y Gobiernos Locales están distribuyendo medicamentos, así como comprar y hacer pruebas rápidas y campañas de desinfección masiva de calles; a la luz de los conocimientos científicos actuales debieran hacer posible que las familias tengan el siguiente Kit Familiar Anticovid-19: Mascarillas de triple capa o quirúrgicas, protectores faciales, Paracetamol en tabletas, Jabón ó Alcohol de 70º ó Alcohol en gel, un Termómetro de mercurio ó Termómetro digital sin mercurio (no infrarrojo), y un Pulsioximetro.

Este Kit Familiar Anticovid-19 debiera ser distribuido por el Gobierno Regional y los Gobiernos Locales, tal vez a excepción de los Pulsioximetros que serían provistos en calidad de préstamo a la familia cuando en esta se presente un cuadro moderado o severo que no accede a hospitalización, la que sería evaluado por los Equipos de Seguimiento Clínico, quienes a su vez monitorearan los signos de alarma. Dado que los Equipos de Seguimiento Clínico pueden ser insuficientes, se plantea la conformación de Brigadas Sanitarias Locales o Comunales AntiCOVID-19 quienes a nivel del Barrio o Comunidad pueden monitorear la temperatura y la saturación de oxigeno a todos los casos leves y moderados presentes en su ámbito, entonces se necesitaría un pulsioximetro por Barrio o Grupo de manzanas o por comunidad; debiendo ser este monitoreo mas intenso a personas o grupos de riesgo, preciso el medico Pablo Grajeda

“El manejo clínico del paciente con cuadro leve o moderado debe ser sintomático, principalmente el paracetamol. No existe evidencia científica para el uso de Azitromicina, ni de la Ivermectina, ya que no tiene efecto antiviral demostrado in vivo. En cuadros leves y moderados no debiera usarse la Dexametasona o Prednisona, ya que lo único que hará es agravar la enfermedad, terminado en muchos casos en cuadros severos que requieren hospitalización y camas UCI. Si el paciente requiriese cualquier otra medicación esta seria provista por los Equipos de Seguimiento Clínico basados en las guías de manejo de casos COVID-19”, precisó.

En Fase de Transmisión Comunitaria Sostenida del COVID-19 en Cusco, la fuerza laboral y logística utilizada en campañas de pruebas rápidas y reparto de medicamentos debiera utilizarse para búsqueda de activa de casos a través de pruebas moleculares, aislamiento de casos y cuarentena de contactos, así como un adecuado seguimiento clínico de casos para ver si evolución es o no favorable, y si es desfavorable que medidas y tratamiento requieren, que incluye evaluar si requieren oxigeno medicinal.

Si se presentase alguna de los siguientes signos de alarma como: Dificultad para respirar, Desorientación, confusión, Fiebre (temperatura mayor a 38 grados) persistente por más de dos días), Dolor intenso en el pecho o Coloración azulada alrededor de los labios, manos o pies; inmediatamente se debe acudir inmediatamente al Hospital o a un Establecimiento de Salud.

“Este Kit Familiar Anticovid-19 le permitirá manejar los casos leves o moderados, así el Paracetamol es el indicado para manejar el dolor de cabeza, la fiebre o el dolor muscular cuando se presente. El termómetro le permitirá controlar la temperatura y saber si la persona tiene o no fiebre. El pulsioximetro les servirá para ver como está la saturación de oxígeno, la que mide el oxígeno que está en la sangre que, garantizan que las células del cuerpo reciban la cantidad adecuada de oxígeno. Los valores de saturación de normalidad reportados para alturas similares al Cusco refieren que debieran estar entre 86 y 94, con una saturación media entre 90 y 91.

Las mascarillas quirúrgicas son la principal arma de protección sobretodo si estamos en la calle para evitar contagiarnos y si nos contagiamos en gran medida la infección tendrá poca carga viral y por ende nuestro cuerpo responderá mejor, y existe mayor probabilidad de que hagamos un cuadro asintomático o leve. Para manejar un caso leve o moderado en gran medida es suficiente este Kit Familiar AntiCOVID-19. Asimismo el paciente debe tomar bastantes líquidos o mates que tienen conocida actividad antinflamatoria, tomar sopas que siempre nos daba mama o nuestras abuelas cuando estábamos resfriados, entre otros.

Demás esta decir que la base de la prevención y control del COVID-19 es la cuarentena voluntaria, la búsqueda activa de casos con pruebas moleculares por parte de más Equipos de Respuesta Rápida, el aislamiento temprano de casos y contactos, distanciamiento personal de mas de dos metros, implementar centros de aislamiento para casos confirmados que no tienen posibilidad de contar con un ambiente apropiado, y asegurar acceso gratuito a oxigeno y medicación para los casos severos que no pueden ser hospitalizados por no existir camas disponibles, los que debe ser manejados y monitoreados por los Equipos de Seguimiento Clínico, entre otros. Asimismo debería contarse a nivel de la ciudad del Cusco por lo menos con 30 personas a tiempo completo que atiendan el Call Center para atender los casos en cuanto a la vigilancia epidemiológica, manejo clínico, soporte psicológico, manejo de enfermedades crónicas y consejería; cuya labor debe diferenciarse y complementarse con los Equipos de Respuesta Rápida y Equipos de Seguimiento Clínico.

A todo esto, la tendencia de muertes y casos por COVID-19 sigue siendo exponencial, ya no solo en Cusco sino también ya empezó en varias provincias. Se hace necesario fortalecer acciones de prevención y control frente al COVID-19 de base comunal o social.