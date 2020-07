Entregaran este año 19100 bonos familiares habitacionales del programa Techo Propio

El Fondo Mivivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), otorgará este año 19,100 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) del programa Techo Propio en las modalidades Construcción en Sitio Propio y Adquisición de Vivienda Nueva. Las personas interesadas en acceder a este beneficio que da el Estado deben cumplir con algunos requisitos que se detallan a continuación.

De ese total, 15,500 BFH serán destinados para la modalidad Construcción en Sitio Propio, que está dirigida a las familias que tienen un terreno propio o aires independizados para construir una vivienda, los cuales debe estar inscritos en Registros Públicos, sin cargas ni gravámenes.

Los ingresos mensuales de las familias beneficiarias no deben exceder los 2,706 soles, y no tienen que contar con otro terreno o vivienda a nivel nacional. Los otros 3600 BFH han sido destinados para la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva, que está dirigida a las familias que no tienen una casa ni terreno y quieren comprar una vivienda de interés social. Los ingresos mensuales de estas familias no deben superar los 3,715.

Bajo esta modalidad, el precio de la vivienda unifamiliar no puede exceder los 85,700, y en caso de que se trate de un edificio multifamiliar, conjunto residencial o quinta, no debe ser mayor a 107,000.

El BFH está dirigido a grupos familiares que son formados por al menos por un jefe o jefa de familia y uno o más dependientes, que pueden ser cónyuge, conviviente, padres, abuelos, hijos y hermanos o nietos menores de 25 años o mayores de 25 años con discapacidad.

En las regiones, se puede solicitar información en los centros autorizados del Fondo Mivivienda en los municipios y gobiernos regionales, cuya relación pueden consultar en la web institucional: www.mivivienda.com.pe.

El valor del BFH en la modalidad de Construcción en Sitio Propio asciende a 25,800 soles, monto que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, tal como precisa la Resolución Ministerial 086-2020-VIVIENDA.

En tanto, el valor del BFH es la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva asciende a 37,625 soles, monto que también tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

Cabe resaltar que para la entrega de estos 19,100 bonos, el MVCS autorizó la transferencia de 535 millones 350,000 soles al Fondo Mivivienda, mediante la Resolución Ministerial 141-2020-Vivienda, que fue publicada el 15 de julio. Además, a través del Decreto Legislativo 1464, publicado el 18 de abril, este año se exoneró el requisito del ahorro para acceder al BFH y se incrementó el valor de los bonos. Esto se hizo con la finalidad de que las familias en situación de vulnerabilidad económica por los efectos de la pandemia del Covid-19 puedan acceder a una vivienda, ya sea a través de la compra o de su construcción.