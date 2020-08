Dosis de vacuna china que piensa comprar Perú cuesta 145 dólares la dosis

El laboratorio estatal chino Sinopharm comenzará este 24 de agosto los preparativos para realizar en el Perú ensayos clínicos de su candidata a vacuna contra el COVID-19, según anunció en la víspera el presidente Martín Vizcarra. De acuerdo con la prensa china, el proyecto de la vacuna de Sinopharm es una de las más costosas conocidas hasta la fecha.

Vizcarra informó que el Gobierno Peruano también se ha puesto en contacto para adquirir la vacuna con los laboratorios Sinovac (China), AstraZeneca -que desarrolla la vacuna de la Universidad de Oxford- (Reino Unido), Pfizer (Estados Unidos) y con la iniciativa CovaxFacility (multilateral).

La mayoría de estas candidatas a vacunas tendrán un menor precio que la que se empezará a probar en el país en las próximas semanas.

Según “South China Morning Post” (SCMP), que cita a Liu Jingzhen, presidente Sinopharm, esta vacuna tendrá un precio de US$145, por el régimen de dos dosis que requiere. “No está claro si Liu se refería al precio minorista o mayorista, pero la cifra es hasta ahora la más alta de las cotizadas hasta ahora”, apuntó el el diario hongkonés.

En cambio, el proyecto de vacuna de AstraZeneca costará aproximadamente US$ 4, la del laboratorio estadounidense Pfizer US$ 24, la de Johnson & Johnson US$ 20 y la que manejará la multilateral Covax Facility estará aproximadamente US$ 22.

Además de Sinopharm, otros dos laboratorios chinos -Sinovac y CanSino- se encuentran en fases avanzadas de desarrollo de vacunas contra el COVID-19, pero no han revelado sus precios.