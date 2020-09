Cómo ve China a América Latina

EDUARDO ZAPATA

En una nota recientemente publicada en el diario Expreso, se da cuenta de unos supuestos comentarios que habría hecho el ex Primer Ministro chino Wen Jiabao sobre América Latina. Por ser de interés los comentarios, y no necesariamente la fuente, reproducimos las afirmaciones atribuidas al citado funcionario.

“Pena de muerte para crímenes comprobados. Ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo. La eliminación de criminales peligrosos atemorizará al resto de delincuentes. Severo castigo para políticos corruptos. Ustedes no los castigan, principalmente a aquellos del régimen de turno que diezman las arcas públicas. En China hay pena de muerte y devolución total de la riqueza mal habida.

Quintuplicar la inversión en Educación. Un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo.

Reducir al 80% el salario de los políticos. Ustedes tienen la política más cara del mundo. El político debe entender que es un funcionario público, obligado a entregar su trabajo y conocimientos en beneficio de su país.

Invertir cambiando la cultura del pueblo. El pueblo de América Latina ya no cree en su gobierno ni en su política; no respeta las instituciones: no cree en sus leyes ni en su propia cultura. Se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como cosa normal la corrupción, la violencia y el deterioro de los servicios públicos.

Reducción de la edad laboral a 16 años. Sus países acostumbran a tratar a los adolescentes de 15 a 18 años como niños que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben trabajar. Error fatal, necesitándose mano de obra renovada. Esta contradicción hipócrita de la ley sólo sirve para crear peligrosos delincuentes, los que al cumplir 18 años están formados para el delito”, concluye.

Aun cuando no podamos verificar del todo la autenticidad de la fuente de lo dicho, no resulta difícil entender que ese podría ser el pensamiento oriental respecto a los países de América Latina. Y me atrevería a decir que muchos de los que hayan leído entre nosotros los comentarios los suscribirían. Tal vez no en todo, pero en gran parte.

Byoung-Chul Han, pensador surcoreano muy sugerente, nos habla en su libro The Burnout Society sobre las razones que explican la violencia en muchas partes de occidente. Subraya él que son el cansancio y el agotamiento (burnout) derivados de una sociedad donde el materialismo de la superabundancia se está expresando en estallidos sociales. Ausencia de una ética del trabajo diríamos nosotros: el confort es una consecuencia del trabajo, la producción y la productividad. Más allá y más acá de culpar exclusivamente al neoliberalismo como la matriz de todos los males.