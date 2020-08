Sergio Ludeña de Cienciano: «Hay mucho falsos positivos en pruebas y eso nos preocupa mucho»

El administrador de Cienciano, Sergio Ludeña, mostró su total preocupación por las pruebas de descarte que vienen pasando los diferentes clubes y que arrojan muchos falsos positivos. Pese a ello, el directivo del club cusqueño confía que este fin de semana se reinicie la Liga 1 con la 8va fecha.

«Todos sabemos que sucedieron actos extradeportivos el último viernes que todos lamentamos y esperamos que no se vuelva a repetir. Considero que no se proyectó de lo que podía suceder, pero estas paralizaciones nos afecta muchísimo, sobre todo porque tenemos una planificación ya establecida», dijo Ludeña.

Sobre los problemas que hasta el momento no tienen solución en FPF, el administrador de Cienciano comentó que «sin duda hay cosas que no se están llevando bien, pero se decidió que toda comunicación o malestar lo canalicemos por conducto regular y no ventilarlas públicamente. Por ello nuestros inconvenientes lo estamos haciendo por escrito a la FPF».

Cuando se le consultó por el tema de las pruebas de descarte, Ludeña precisó que «lo que se nos ofreció no se está cumpliendo y esperemos que en la FPF le den solución inmediata. Y es que nos preocupa mucho que pasemos unas pruebas y salgan muchos positivos y al día siguiente hacemos otra y aparezca solo el 2% de esos contagiados. En ese tema estamos fallando, por eso no sé qué hubiera pasado si no se suspendían los partidos. No puede ser que aislemos a un jugador cuando realmente no tiene el virus y nos perjudiquemos como club, y tampoco podemos estar cambiando de laboratorio de un día a otro».

Luego, Ludeña agregó que «me comuniqué con Víctor Villavicencio y le manifesté esta situación y me dijo que lo coordinará con el área médica para que esto no se repita».

Finalmente, sobre el reinicio del campeonato, el administrador de Cienciano comentó que «sabemos que hoy es un día clave para saber sobre este tema, sin embargo confío que este fin de semana se reinicie la Liga y con la octava fecha».