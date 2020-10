Perú perdió ante Brasil con robo descarado de arbitro chileno Bascuñan

La Selección Peruana de Fútbol perdió 2-4 en el Estadio Nacional frente a Brasil por la segunda fecha de las Clasificatorias. En la noche limeña, el equipo de Ricardo Gareca sufrió un pésimo arbitraje del chileno Julio Bascuñán y a Neymar, quien marcó un hat trick.

El primer gol en el Nacional no demoró en llegar y fue blanquirrojo. A los 5′ el defensa Marquinhos, quien luego salió lesionado, despejó mal en campo brasileño y el rebote lo aprovechó André Carrillo. La ‘Culebra’ demostró que atraviesa un gran momento y con un bombazo superó la resistencia de la visita y adelantó a Perú.

Se esperaba la reacción de Brasil y así fue. Con Richarlison y Firmino, el equipo de Tite comenzó a generar peligro. Precisamente, el delantero del Liverpool a los 13′ estuvo cerca de anotar, pero encontró una buena respuesta de Gallese.

El empate de Brasil llegó a los 25′ vía penal. El árbitro Julio Bascuñán cobró la pena máxima porque Yotún le jaló la camiseta a Neymar dentro del área y lo derribó. El mismo Neymar, con mucha tranquilidad, definió desde los doce pasos y empató el duelo.

A los 29′ Richarlison apareció solo por izquierda y mandó un centro al área. Advíncula rechazó, pero la pelota le chocó a un brasileño y entró al arco. Julio Bascuñán, finalmente, anuló el tanto por offside tras ser asistido por el VAR.

En el segundo tiempo, el partido se descontroló por el arbitraje del chileno Julio Bascuñán. Perú se volvió a poner en ventaja a los 56′ con un gol de Renato Tapia, cuyo remate chocó en un defensa amarillo y entró al arco. Richarlison igualó a los 64′ tras un tiro de esquina.

Bascuñán, quien fue muy permisivo con los brasileños, cobró un penal inexistente a los 80′. Los peruanos pidieron que el juez vaya a revisar la jugada en el monitor del VAR, pero Bascuñán no hizo caso. Neymar, nuevamente de penal, marcó el tercer gol brasileño.

Unos minutos después, Carlos Zambrano cometió una grave falta y en un inicio recibió la amarilla. Bascuñán en este caso sí se apoyó en el VAR y expulsó al defensa. Ya en los minutos finales, Neymar marcó su hat trick y el 2-4 final.

Con mucha bronca, la selección peruana sufrió su primera derrota en las Clasificatorias al Mundial Qatar 2022. Mientras que Brasil logró su segundo triunfo consecutivo (en el debut goleó a Bolivia).

Es vergonzante e indigna que un equipo como Brasil tenga que recibir descaradamente la parcialización de un árbitro; porque, el cuadro carioca no necesita de este tipo de apoyo porque si se habla de estrellas y costo de jugadores de este equipo, es millonaria la diferencia ante el elenco peruano.

Es raro que solo para Perú se tome en cuenta el VAR dice Tapia

El volante nacional no dudó en mostrar su disconformidad con el árbitro del partido contra Brasil, al declarar, después del encuentro, que le parecía raro que las jugadas, en el que Perú cometía alguna falta, sean revisadas por el VAR, más no las faltas hechas por los brasileños. Vea aquí la galería fotográfica.

«Lo que me parece raro es que en todas nuestras jugadas usó el VAR, y en las de ellos no. Le rompen la ceja a Trauco y dice que fue una jugada fortuita, entonces no entiendo su criterio», manifestó el medicampista.

Añadió además que «No entiendo en qué reglas se basa: me caigo en el primer tiempo con Zambrano y dice que los dos debemos de salir. No sé si sabrá las reglas, pero cuando hay dos jugadores del mismo equipo caídos en el campo no pueden salir juntos».

Tapia resaltó el planteamiento con el que la selección nacional enfrentó estos partidos de la Eliminatoria a Qatar 2022, pese a no encontrarse como equipo desde hace más de un año.

«Cuesta volver a encontrarse con este estado físico por la pandemia, pero creo que se valora el trabajo y la entrega, independientemente del resultado, ya que estoy seguro que en casa nos haremos más fuertes», finalizó.

Inclusive Tite duda de la jugada de penal a favor de su equipo

El entrenador de la selección brasileña reconoció que no puede precisar si fue o no penal en contra Neymar que, al final, desencadenó no solo el tercer gol brasileño sino un momento tenso en el gramado de juego.

“No puedo precisar si fue penal o no porque no tengo una posición privilegiada”, se refirió a la polémica jugada que el árbitro chileno, Julio Bascuñan, pitó a favor del cuadro brasileño sin revisar el VAR.

“Solo sé que el VAR está para impartir justicia”, manifestó el técnico para añadir que “jugar contra Perú siempre es difícil, la calidad de sus jugadores es muy elevada”, finalizó sobre el rendimiento de su rival.