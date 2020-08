¡Apoyanos desde casa! Es el llamado del cuadro de Cienciano a su hinchada

Fueron delincuenciales los actos que asumieron los llamados barristas del Universitario de Deportes que el último viernes cometieron prácticamente un crimen al reunirse masivamente y rompiendo todo protocolo de sanidad quisieron hacerse sentir apoyando a su equipo en su traslado al estadio Nacional.

Como las autoridades son centralistas y actúan en función de los equipos de Lima, “Doraron la píldora”; porque, a pesar de que delincuentes e irresponsables de la barra de Universitario actuaron sin criterio, el partido programado de este equipo se desarrolló y ya después de este, hubo pronunciamientos donde anunciaron la suspensión del resto de toda esta fecha 7 de la Liga 1

Hay un dicho que reza “Justos pagan por pecadores” y esto es lo que sucede. A raíz de este, el cuadro imperial de Cienciano con la seriedad y trabajo que lo caracteriza, sale al frente y emite un comunicado que es tajante y puntual; donde, señala que su compromiso es el cuidado de la salud, el respeto a las disposiciones gubernamentales y que hace el llamado a todos sus hinchas para que lo apoyen desde sus casas y con todos los cuidados.

Sinceramente, se espera que el castigo sea focalizado y directamente al Club Universitario de Deportes; porque, ellos son los directos culpables de desmanes, saqueos, muertes y vandalismos que siempre suceden y ahora último con romper todo los protocolos de salud al celebrar su aniversario y luego salir masivamente a las calles actuando de manera irresponsable.

De las redes sociales para Universitario de Deportes… “No les bastó con matar a un niño hace años en el estadio Nacional con una bengala, no les bastó con asesinar a una mujer empujándola desde una couster, no les bastó matar a un hincha rival desde un palco, no les bastó con ser los culpables para el que no existan banderas ni instrumentos en los estadios, ahora complican todo el trabajo para lo que iba a ser la vuelta del fútbol. Representan la cultura más chicha y vulgar del fútbol peruano, únicos con caso de soborno comprobado, únicos en hacerle perro muerto a la SUNAT. Se hacen llamar grandes, pero son la representación de todo lo malo e informal de este país”.