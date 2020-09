A FPF no le interesa la Copa Perú

En abandono

Luis Duarte explicó las razones de su renuncia a la presidencia de la Comisión Nacional de Fútbol Aficionado de la FPF. «Nosotros, como Comisión Nacional de Copa Perú, en diciembre presentamos un proyecto y en enero, la FPF sacó la resolución número 6, que aprueba un ascenso a la Liga 1 y otro a la Liga 2. La Federación no ha revocado eso, pero el sábado nos dimos por enterados a través de los medios de comunicación, que el 3 de setiembre emitió una resolución con respecto a los ascensos y descensos de la liga profesional, donde prácticamente no consideraban a la Copa Perú en la competencia deportiva del presente año», declaró Duarte.

Agregó: «Ellos representan al fútbol provinciano, pero lamentablemente le han dado la espalda a la Copa Perú, porque la FPF pudo ayudar en lo que respecta las pruebas serológicas. Lo mínimo que queremos para poder a llevar adelante una competencia deportiva, que no se nos consultó nada. Teníamos proyectado jugar en octubre, de forma excepcional, lo que es el torneo de etapa nacional 2019, jugar un segundo torneo para buscar un ascenso más al fútbol profesional. No es así, se dio una resolución que fue adoptada por la FPF y que fue conocimiento de todo el país».

En ese sentido, Luis Duarte brindó detalles de la conversación que tuvo con el mandamás de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano.

«No he querido dar ninguna declaración, porque primero quería conversar con el señor Lozano. El sábado charlamos por la tarde, se disculpó por no haber comunicado, pero analizando por completa la resolución. Nosotros conseguimos la resolución, a través de gente conectada con prensa, y no ha notificado a las ligas departamentales. Duele bastante que nos ignoren como dirigentes deportivos, cuando ellos representan a las bases de la Copa Perú para estar en ese directorio. Me solicitó para seguir trabajando, pero que la resolución no iba a cambiar. No podemos ser mediados por una resolución que solamente da vida a la liga profesional», indicó.

Asimismo, Duarte reconoció que le afectó dar un paso al costado de la presidencia de la Comisión Nacional del Fútbol Aficionado de la FPF.

«Difícil entender la decisión que tomaron, pero estaré desde el llano nuevamente como dirigente deportivo. Me siento dolido, porque nos hemos compenetrado bastante para ofrecer un mejor campeonato», dijo.

Luis Duarte declaró que existe la posibilidad de que la Copa Perú ya no continúe. «Creo que se espera cambios de restructuración y posiblemente allí se vea la transformación el nuevo sistema de campeonato que tiene pensado la FPF. El tiempo lo dirá, pero creo que como dirigentes deportivos vamos a tener que evaluar tranquilamente las consecuencias de no jugar la Copa Perú 2020 y posiblemente sea el toque final para que ya no se dispute».