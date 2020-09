Hospital Regional confirma disminución de pacientes y registra menos fallecimientos a causa de Covid 19

Sin embargo, población no debe bajar la guardia y seguir extremando cuidado

Desde que el nuevo coronavirus generó el desborde de atenciones de salud en la Ciudad Imperial, en el Hospital Regional del Cusco en los últimos dos días el panorama de atenciones a pacientes con covid-19 ha disminuido de manera considerable; incluso el número de muertes por día redujo al 50 %, precisó así el médico especialista en infectología, Enrique Arana García, jefe del servicio covid-19 de dicho nosocomio.

Se trata de las menores cifras de atenciones y muertes registradas desde la última semana de julio, cuando inició la crisis por el nuevo coronavirus en el Cusco. Hace unos días las muertes por el covid-19 no bajaban de un promedio de 10 por día, hubo fechas incluso que se registró en un sólo día más de 15 muertes, en cambio desde el último lunes se registra un promedio de 4 fallecidos por día.

Ayer por tercer día consecutivo, se reportó también una considerable atención de atenciones en triaje covid 19, que es el lugar de primer contacto para la atención de pacientes con síntomas de la enfermedad; recordemos que hasta la semana pasada la labor en triaje no paraba las 24 horas y se evidenciaba largas filas de espera de atención, hoy muchas bancas y por momentos casi todas están vacías.

CRISIS PROVOCO COLAPSO DEL SERVICIO

La crisis nunca antes vivida en el hospital cusqueño hasta la semana pasada, generó inclusive momentos de mucho malestar, no solo en usuarios que acudían al hospital, sino también en el propio personal de salud; el público en su desesperación no entendía que la atención es por prioridad y no por orden de llegada, lo que generaba incluso agresiones al personal de salud, pero eso no queda como resentimiento sino como anécdota para el personal del hospital Regional, ya que tocó vivir a todos algo que nunca lo esperábamos.

SITUACION EN UCI REGIONAL

El medico Enrique Arana García precisó que en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) mientras tanto la situación sigue siendo critica, ya que se mantiene con sus 10 camas ocupadas, y aún hay pacientes que están a la espera de ser medicinados en este sistema de atención. Pese a ello, el haber bajado el número de atenciones de pacientes covid son realmente buenas noticias, sin embargo, no debemos bajar la guardia, dijo el galeno.

ATENTOS A POSIBLES REBROTES

El personal de salud está listo para atender cualquier rebrote, que esperamos no ocurra; pero también se exhorta a la población a acatar las medidas dispuestas por las autoridades. Es importante no generar aglomeraciones públicas, reuniones sociales o familiares, procurar distanciamiento mínimo dos metros entre persona a persona, lavado constante de manos con agua y jabón, más aun al haber estado en contacto con objetos y materiales contaminados, como pasamanos, perillas de puertas, dinero, etc. y salir a la calle únicamente para actividades esenciales.