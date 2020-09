Dirigentes de Espinar se enfrentan por ayuda económica que será distribuida

“En calidad de representantes de AUPE, dejamos constancia de lo que evidentemente no sólo será un proyecto fallido, sino que resultará en un mal uso o empleo de importantes recursos de la provincia de Espinar en desmedro de la población, lo cual puede constituirse en un delito penal inclusive. El acuerdo del 07 de Agosto, por lo cual tuvimos heridos de gravedad y se generó un problema social grave claramente señala que la tarjeta será para diversos usos, entre ellos, para pagar servicios básicos, educación, alimentos de primera necesidad, lo cual no se especifica en el convenio que se ha suscrito recientemente. Asimismo, según el acuerdo citado el proyecto de tarjeta multiuso es para reactivar la economía de los pobladores de la provincia, generando consumo en la provincia y recuperar la deprimida situación en la que se encuentra la provincia debido a la pandemia. Sin embargo, pese a que existe el acuerdo se insiste en una herramienta que fue descartada el día 02 de Setiembre. Asimismo, e independientemente de las denuncias que interpondremos, existe el riesgo de configurarse un grave perjuicio a los pobladores, pues existe la alta probabilidad de que las tarjetas no sean empleadas o utilizadas, pues para su uso deberán trasladarse los pobladores a zonas en las que dichas tarjetas puedan ser aceptadas,

El hecho que los comercios de Espinar que no serán afiliados no podrán beneficiarse del apoyo económico, no sólo representa un incumplimiento, sino un engaño y la condición para que la tarjeta no se utilice, y por ende el dinero sea directamente un beneficio para le empresa que distribuirá las tarjetas. No se hace referencia sobre cómo será el reparto de las tarjetas, así como

los reportes acerca de su uso. Esta situación es crítica, pues la implementación excluye al Comité de Gestión y a la población organizada, en tal sentido, pueden darse casos de suplantaciones, de personas que no reciban las tarjetas (por fallecidos, o simplemente no moran en la provincia) e, entre otros, sin indicar que se hará con dicho dinero.

En tal sentido, llamamos a la reflexión a los miembros del Comité de Gestión, que respeten el esfuerzo y sacrificio de heridos que reclamaron por el acuerdo original del bono solidario y nos acerquemos a una solución lo más similar posible”, señalan los dirigentes de la Asociacion de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar en carta abierta enviada al coordinador del comité de gestión integrada por autoridades y dirigentes sociales de Espinar.