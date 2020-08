Desde el lunes se estaría atendiendo con oxigeno medicinal a pacientes covid no hospitalizados

El pasado miércoles El Diario del Cusco evidenció un grave problema que estaban afrontando las personas afectadas por la Covid 19, dado que los hospitales están saturados de pacientes y ya no hay una sola cama disponible, los familiares los retornan a sus hogares y cuando se hallan en estado crítico requieren de oxígeno medicinal, buscan la atención de un medico particular, logran tener un balón de oxígeno, pero allí empieza un via crucis, no hay la suficiente cantidad en las empresas particulares proveedoras del insumo vital, se forman largas colas para la compra, la espera desespera porque la demanda sobrepasa la oferta, en otros casos no hay los recursos económicos para afrontar el gasto (alrededor de 200 soles cuesta rellenar un botellón de 10 metros cúbicos); también ahora surge otro inconveniente con las bolones pues si son de fabricación china, los distribuidores los rechazan porque dicen que en la manipulación pueden estallar debido a que no tienen certificación de calidad.

Recurren a la dirección regional de Salud Cusco, para tener la posibilidad de proveerse del oxigeno que la empresa Cachimayo esta entregando gratuitamente, pero la entidad reitera que el insumo es solo para uso en hospitales. Entonces la desesperación hace presa de la familia pues mientras buscan ayuda, las puertas se cierran y el enfermo está entre la vida y la muerte.

Tras la información brindada por nuestro medio de prensa el gobierno regional del Cusco ha buscado alternativas y anoche el gobernador Jean Paul Benavente en respuesta al pedido de decenas de familias ha precisado que hay una alternativa que ya está definiéndose en todos los aspectos para que el pueblo que tiene a sus familiares en sus casas acceda al oxigeno medicinal que entrega al Cusco empresa Cachimayo.

“En primer lugar quiero reiterar mi pedido al Cusco para que se cuide más, si nos cuidamos no nos contagiaremos y no llegaremos a la difícil situación, ya hemos definido con el equipo técnico los aspectos generales y el fin de semana afinaremos los aspectos que faltan, hay la posibilidad que desde el lunes 17 de agosto se establezca el sistema que permita atender directamente a la población. Se podría acopiar los balones de particulares en los centro de salud ; luego sería recogido y transportado con el apoyo de los entidades privadas y la sociedad civil como la Cámara de Comercio, Conrede, Arzobispado, y luego los balones llenos se entregara a la población; pero bajo un control estricto, para evitar aprovechamientos. Se tiene que tener todas las garantías que es para cubrir la necesidad del pueblo, y todo ese protocolo lo estamos ultimando”, precisó la primera autoridad regional del Cusco

PUNTOS COVID 19

De otro lado el gobernador Jean Paul Benavente, precisó que hasta hoy, son nueve los puntos Covid-19 en el Cusco, encargados del diagnóstico, tratamiento y monitoreo de pacientes positivos para coronavirus en la Ciudad Imperial. Estos puntos de ubican en los centros de salud de San Jerónimo, San Sebastián, Santa Rosa, Ttio, Belénpampa, Mancco Ccapaq, Wanchaq, Urcos y en el hospital Túpac Amaru.

Los nueve establecimientos entregarán 5,000 kits de medicamentos que incluyen ivermectina, azitromicina, ácido acetil salicílico y paracetamol. Otros mil kits serán entregados por la municipalidad del Cusco para pacientes de menores recursos económicos.

El gobernador regional de Cusco, Jean Paul Benavente, informó que cada establecimiento de salud cuenta con equipos de respuesta rápida para atender a las personas afectadas con el coronavirus. Los equipos se incrementarán, aseguró.