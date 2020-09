Congresistas del Cusco Huaman y Fernandez admitieron que se aprovecharon de vuelo humanitario y pidieron disculpas

Ambos dicen que los invito Ruben Pantoja y que lo hicieron para trabajar

Los congresistas Matilde Fernández (Somos Perú) y Juan de Dios Huamán Champi (Frepap) presentaron sus descargos ante la Comisión de Ética Parlamentaria, tras la denuncia de haber viajado junto con familiares y allegados en un vuelo humanitario al Cusco al inicio del estado de emergencia.

Durante la sesión virtual de este grupo de trabajo, Matilde Fernández Flórez descartó algún tipo de agravio al Congreso de la República debido a que dicho vuelo no fue gestionado por ese poder del Estado.

«Consideré necesario viajar a mi región debido al inicio de la crisis sanitaria y ante la suspensión de actividades en la capital los congresistas debíamos estar en nuestras regiones; soy enfermera de profesión y por eso tomé la decisión de viajar», aseguró.

La legisladora añadió que el 21 de marzo recibió un llamado de Rubén Pantoja (Unión por el Perú) respecto a la programación de un vuelo humanitario hacia el Cusco y que fuera al aeropuerto para ver si es que había espacio libre.

«Al no tener domicilio fijo (en Lima) y ante la suspensión del servicio de los hoteles decidí acudir al grupo aéreo y preguntar al personal de la Fuerza Aérea para ser considerada. Fui la última en abordar el avión y queda demostrado que al hacerlo no afecté a ningún pasajero, porque había suficiente número de asientos desocupados», dijo.

Asimismo refirió que «en ningún momento» se identificó ante las autoridades del terminal aéreo como congresista, sino «como una ciudadana de la región Cusco».

«Pido que se declare infundada (esta denuncia), fue un error involuntario que cometí por desesperación y preocupación que en ese momento me afligía como madre de familia que soy. Fue un error tomar esa decisión, solicito las disculpas del caso por este tema que es enojoso. Pido disculpas y solicito ser juzgada por los hechos cometidos», agregó.

A su turno, el legislador Juan de Dios Champi señaló que se enteró del vuelo ante una llamada del congresista Rubén Pantoja, asegurando que estaba imposibilitado de poder costear los gastos de él y su familia en Lima y ante la negativa de acceder a los gastos de instalación.

«Solicité el dinero de instalación, pero me dijeron que por la pandemia no había dinero para este tema. Ahí me desesperé y tomé la decisión de que mi familia y yo subiéramos al vuelo humanitario», sostuvo.

Igualmente manifestó que ingresó al aeropuerto como cualquier ciudadano, pasando los controles sanitarios y cuando el avión aún tenía espacios para más pasajeros. «Viajé porque tenía invitación de los alcaldes y para realizar mis acciones de representación, no me fui a pasear, sino a trabajar cumpliendo mis funciones. Pido disculpas al pueblo por la circunstancia que me tomó subir a este vuelo humanitario, mi intención no fue aprovecharme», agregó.