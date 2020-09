Agonía prolongada e innecesaria en Megantoni

Notificaciones de la Contraloría y JNE no son atendidas ni acatadas.

Documentos que llegan al municipio de Megantoni por parte de la Contraloría General de la República, así como del propio Jurado Nacional de Elecciones pareciera que para el alcalde Daniel Ríos Sebastián, regidores Cristóbal Ríos Alvares, Edgar Piño Díaz y funcionarios como el Secretario General Manuel Quintana no quieren darse por enterado sobre la notificación por nepotismo al haber contratado a su hermano para que trabaje en el municipio distrital.

El pasado 13 de agosto la Contraloría General De La Republica remitió un documento al alcalde del distrito más rico Daniel Ríos Sebastián dando con ejemplo y planillas da a conocer que dicha autoridad contrato a su hermano

Daniel Ríos Sebastián mintió, ocultó y desapareció todas las pruebas que evidenciarían el nepotismo que cometió el año 2019 cuando su hermano Nicanor Ríos Sebastián trabajó en una obra de su distrito.

Todo ello se evidencia en el documento que remitió la contraloría a la municipalidad distrital de Megantoni; en dicho documento indica claramente que este hallazgo debería ser puesto en conocimiento del alcalde y el consejo municipal para que implementen las medidas correctivas e informen a la OCI La Convención. Sin embargo, transcurrió más de un mes y el secretario general Manuel Quintana Flores y el alcalde Daniel Ríos Sebastián habrían ocultado dicho oficio.

Recordemos que la Contraloría da un tiempo prudencial (10 días), el cual debió ser informado a la brevedad posible, sin embargo, a pesar que hubo sesión de consejo el día 18 de agosto no se hizo de conocimiento del consejo, luego de ello se convocó para el 25 de agosto, la cual se postergo para el 28 y finalmente se postergo y hasta el día de hoy el alcalde no convoca a sesión.

Frente a ello los regidores Roberto Italiano Pascal, Walter Dalguerre Loaiza Y Malene Piñareal Serrano ingresaron una carta signado con el número 041-2020, dirigido al a un alcalde de Megantoni Daniel Ríos Sebastián solicitando que sean notificados de acuerdo al oficio Nº 000855-2020-CG/GRCU y todo sus actuados y auto Nº 2 del expediente Nº 20200028432. piden la inmediata convocatoria y notificación para poder evaluar dichos documentos.

Hasta donde se sabe NO convoca a sesión porque es un hecho que al tomar conocimiento los regidores pedirán inmediatamente se dé la vacancia a Daniel Ríos.

Además de ello existe un pedido de vacancia realizado ante el JNE, y esta institución ya corrió traslado al concejo distrital para que se convoque a una sesión, sin embargo y a pesar que en la página del JNE indica claramente que ya se habría notificado al concejo hasta la fecha, estas notificaciones no se entregan a los regidores para que tomen conocimiento de la decisión del JNE.

Lo que se supo ahora último, Daniel Ríos Sebastián se habría dirigido a ciudad de Lima sin dar una explicación clara; algunos presumen que esta larga agonía terminará en los próximos días pero no quiere que su primer regidor asuma para el cual estaría buscando su vacancia con documentos que no tiene asidero alguno, recordemos que la vacancia de Ríos Sebastián viene desde el 2019 quien se salvó en razón que el JNE no habría encontrado responsabilidad debido a que no se presentó los documentos reales, sin embargo, en esta oportunidad la Contraloría habría obtenido las verdaderas planillas y boletas de pago entre otros, del cual no tendría escapatoria y seria el final de esa agonía.